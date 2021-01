Fabiana Macaluso artista internazionale partecipa alla mostra della galleria Falzone Arte Contemporanea di Milano

Falzone Arte Contemporanea organizza una mostra virtuale collettiva virtuale, per la quale l’artista Fabiana Macaluso con l’opera “Donne dell’Orissa commemorazione al genocidio del 2008” viene accuratamente selezionata.

L’opera è dedicata a 40 donne della tribù Orissa attualmente ancora tribali vengono sterminate in un villaggio dell’Orissa est, donne che si erano convertite al cristianesimo presso un campo Cristiano gestito da suore e da un sacerdote per poterle aiutare con i loro bambini, ma l’estremismo religioso non d’accordo alla conversione al cristianesimo, ha dato origine ad uno sterminio di tutte queste donne con i loro bambini, le suore e il sacerdote.

Art Director Sabrina Falzone della galleria Falzone Arte Contemporanea, anche critico e storico d’arte, scrive una bellissima recensione per l’opera descrivendo tutte le giuste sensazioni!

Falzone Arte Contemporanea di Milano, ma attiva su tutto il territorio europeo a livello internazionale, invita l’artista ad una seconda esposizione in mini personale!

Nella gallery dell’articolo la recensione della Dott.ssa Sabrina Falzone critico e storico d’arte.

Contatto Fabiana Macaluso :

https://instagram.com/fabiana__macaluso_artist?igshid=1n4u1sh3ckhpp

fabiana19802@gmail.com

https://www.facebook.com/macalusofabianacontemporaryartist/

Macaluso Fabiana catalogo D’arte: https://www.amazon.it/dp/3038992992/ref=cm_sw_r_cp_api_fabc_qNy6FbGA3WT0R

Gallery in 3D personale Fabiana Macaluso :

https://youtu.be/PVarLvwvtJU

Galleria Falzone :

http://www.sabrinafalzone.info/mostre-virtuali

http://www.sabrinafalzone.info/chi-sono