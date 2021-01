Esce in zona Rossa per fare due passi, ma è ai domiciliari: i carabinieri lo controllano e lo riportano a casa

Era uscito di casa per fare una passeggiata: una possibilità che le regole della zona Rossa (in vigore fino a ieri) permettono, ma che non era consentita però dalla sua particolare condizione.

E' successo nel quartiere Lingotto, dove un uomo che era agli arresti domiciliari è uscito di casa, ma è stato controllato dai carabinieri nell’ambito dei servizi per il rispetto delle norme anti Covid. Si tratta di un italiano di 67 anni, residente a Torino, che è stato identificato e ricollocato ai domiciliari.

Un senegalese di 30 anni, in Italia senza fissa dimora, è stato invece arrestato dai carabinieri per spaccio di droga. L'uomo è stato infatti sorpreso ieri mattina a spacciare sotto i portici di via Nizza dai militari dell’Arma che sono intervenuti per bloccarlo, dopo aver venduto tre dosi di cocaina a un cliente.

Il pusher è stato perquisito e in tasca nascondeva 100 euro ottenuti proprio dalla vendita di droga. Il cliente è stato segnalato alla Prefettura per uso personale di sostanze stupefacenti.