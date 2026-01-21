Camion passa mentre si abbassano le sbarre del passaggio a livello: paura e due feriti [VIDEO]

Momenti di paura nel pomeriggio di oggi, mercoledì 21 gennaio: mentre si abbassavano le sbarre del passaggio a livello tra Chivasso e Montanaro un camion si è infilato e si è scontrato con un treno.

Due feriti e linea interrotta

Poteva scaturire una tragedia, ma alla fine il bilancio è di due persone ferite in modo lieve. Sul posto i sanitari del 118 e i Vigili del fuoco, per soccorrere le persone coinvolte ed evacuare le 70 persone che erano sul treno. La circolazione ferroviaria ovviamente è stata interrotta a seguito dell'accaduto, con inevitabili code e rallentamenti che si stanno registrando.