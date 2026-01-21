Rapina in banca in corso Traiano, arrestato ladro in "vacanza" a Loano

A marzo scorso aveva rapinato una banca di corso Traiano a Torino, portando via un bottino da 20mila euro: la Polizia di Stato ha arrestato due rapinatori. A finire in manette una coppia di italiani che, dopo essere entrati nell'istituto di credito, si erano fatti consegnare i soldi custodite nelle casse sotto la minaccia di una pistola.

Dopo aver preso il bottino, i due si erano poi dati alla fuga. La successiva attività investigativa svolta dagli investigatori della Squadra Mobile ha permesso di identificare i due rapinatori.

Rapina in corso Belgio

Uno dei due era stato arrestato lo scorso luglio, mentre insieme ad un altro malvivente aveva rapinato la banca di corso Belgio. In questo caso il duo aveva cercato di portare via 33mila euro.

Negli scorsi il secondo autore della prima rapina in corso Traiano è stato rintracciato dalla Polizia nel Savonese, a Loano. L'uomo è stato quindi portato nel carcere “Lorusso e Cutugno" di Torino.