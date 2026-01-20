Rissa tra mamme davanti alla scuola dell’infanzia di Torre Pellice

Si sono azzuffate davanti ai bambini che entravano a scuola, tanto da richiedere l’intervento della Polizia locale. È accaduto questa mattina (martedì 20 gennaio) verso alle 8,20 all’ingresso della scuola dell’infanzia di Torre Pellice, in viale Dante.

Verso le 8,20 due mamme hanno cominciato a scambiarsi pugni e calci per futili motivi mentre i bambini entravano a scuola. Alcuni genitori hanno tentato di separarle ma la rissa si è protratta fin davanti alle elementari in via D’Azeglio.

Per sedare la zuffa è stato necessario l’intervento della Polizia locale e del dirigente scolastico.

Le due donne sono poi andate spontaneamente dai carabinieri di Torre Pellice per raccontare la propria versione dei fatti.