20 gennaio 2026, 16:01

Rissa tra mamme davanti alla scuola dell’infanzia di Torre Pellice

Alcuni genitori hanno tentato di separarle ma è stato necessario l’intervento della Polizia locale e del dirigente dell’istituto

Il polo scolastico, visto da viale Dante

Si sono azzuffate davanti ai bambini che entravano a scuola, tanto da richiedere l’intervento della Polizia locale. È accaduto questa mattina (martedì 20 gennaio) verso alle 8,20 all’ingresso della scuola dell’infanzia di Torre Pellice, in viale Dante.

Verso le 8,20 due mamme hanno cominciato a scambiarsi pugni e calci per futili motivi mentre i bambini entravano a scuola. Alcuni genitori hanno tentato di separarle ma la rissa si è protratta fin davanti alle elementari in via D’Azeglio.

Per sedare la zuffa è stato necessario l’intervento della Polizia locale e del dirigente scolastico.

Le due donne sono poi andate spontaneamente dai carabinieri di Torre Pellice per raccontare la propria versione dei fatti.

Elisa Rollino

