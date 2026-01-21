 / Cronaca

Cronaca | 21 gennaio 2026, 13:18

Scontro tra auto all’incrocio, ferita una persona [FOTO]

Nell'incidente coinvolta anche una macchina in sosta

Un incidente tra due auto si è verificato questa mattina, mercoledì 21 gennaio 2026, all’angolo tra via Bianchi e via Bellardi, nel quartiere Parella. Nel sinistro sono rimaste coinvolte una Fiat Croma e un Peugeot Partner Tepee, mentre una Fiat Idea parcheggiata nelle vicinanze ha subito numerosi danni. Tanto che il lunotto posteriore è andato in frantumi.

Sul posto sono intervenuti tempestivamente gli agenti della squadra infortunistica della polizia locale per gestire la situazione, effettuare i rilievi e garantire la sicurezza della viabilità. Secondo le prime ricostruzioni, alla base dell’incidente potrebbe esserci stata una mancata precedenza di uno dei due veicoli coinvolti. Una persona è rimasta ferita in modo lieve a causa dello scontro.

Philippe Versienti

