Tentativi di truffa a Osasco: si spacciano per dottori del figlio da operare

Hanno telefonato ad almeno tre famiglie spacciandosi per un medico e chiedendo soldi per il figlio da operare. È accaduto nella mattinata di lunedì 19 gennaio ad Osasco.

Tre famiglie di anziani hanno ricevuto una chiamata al telefono fisso durante la quale un uomo che si è spacciato per dottore li incitava a mettere da parte del denaro per pagare un’operazione urgente per il figlio. Almeno in una di queste chiamate, qualcuno inoltre avrebbe finto di essere il figlio che chiedeva aiuto.

L’obiettivo dei truffatori era spingere gli anziani a mettere da parte denaro e ori per poi far passare in casa un complice a prelevare il tutto.

Dei tentativi di truffa sono stati avvertiti i carabinieri di Pinerolo.