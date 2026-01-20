Spaccano i vetri e rubano nelle auto: nuova ondata di furti a San Donato

L’ennesimo episodio si è verificato nella serata di lunedì 19 gennaio, quando alcuni residenti, rientrando a casa, hanno trovato le proprie vetture con i vetri infranti e gli interni rovistati.

Una scena purtroppo già vista: piccoli delinquenti che agiscono nelle ore serali e notturne, spaccano i finestrini per aprire le portiere e rubare tutto ciò che trovano all’interno - borse, zaini, oggetti di valore o semplicemente qualche moneta. Danni spesso più gravi del bottino stesso.

La rabbia e la frustrazione dei cittadini emergono chiaramente dai messaggi pubblicati sul gruppo Facebook di quartiere San Donato, dove in molti raccontano episodi simili e chiedono maggiore sicurezza e più controlli. “Siamo esausti”, scrivono alcuni residenti, “non possiamo vivere con la paura di lasciare l’auto sotto casa”.

Sulla vicenda è intervenuto anche Walter Caputo, consigliere di Forza Italia della Circoscrizione 4, che rilancia l’allarme sicurezza e si fa portavoce del malcontento dei cittadini: “Serve un aumento dei controlli e più passaggi delle pattuglie, soprattutto nelle ore serali e notturne”.

Secondo quanto riferito, i furti si concentrerebbero in zone poco illuminate e con scarso presidio, rendendo più facile l’azione dei ladri. Un problema che, denunciano i cittadini, si ripresenta ciclicamente senza una soluzione strutturale. Nei mesi scorsi avevamo denunciato un analogo problema in zona Nizza Millefonti, con furti anche di giorno.