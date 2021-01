Scuola, con la ripresa delle superiori dal 18 gennaio Gtt potenzia i servizi, con 60 bus dedicati

dal 18 gennaio, con la ripresa delle scuole superiori, al via potenziamento dei trasporti

A partire da lunedì 18 gennaio, con la ripresa delle scuole di secondo grado in presenza, GTT offrirà ai clienti un servizio potenziato: più autobus e più corse per garantire a tutti di viaggiare nel rispetto delle norme anticontagio che prevedono una capienza massima a bordo mezzi del 50%.

Nella Città di Torino il servizio di trasporto base continuerà ad essere al 100% della sua potenzialità (circa 800 veicoli in servizio, dei quali oltre 120 tram). A questi veicoli si aggiungeranno dal 18 gennaio altri 50 autobus per un totale di oltre 300 corse in più ogni giorno. I 50 veicoli aggiuntivi, che saranno identificati da un cartello con la scritta “supplemento scolastico”, andranno a rafforzare 27 linee urbane particolarmente interessate dal trasporto degli studenti.

Anche il servizio di metropolitana sarà interessato dal potenziamento in particolare nella fascia mattutina di punta, dalle 7 alle 10, con la frequenza di un treno ogni 2 minuti.

Il servizio extraurbano vedrà un incremento di circa il 15% nella disponibilità di veicoli; 30 autobus in più su di un parco mezzi di circa 200 vetture. Anche in questo caso i potenziamenti, 120 corse aggiuntive ogni giorno, interesseranno le linee più direttamente coinvolte nel trasporto degli studenti presso gli istituti scolastici di secondo grado; le aree coinvolte sono quelle della direttrice Torino Giaveno e Torino Pinerolo, l’eporediese, la zona di Chivasso-Caluso e la linea che da Torino va ad Alba.

Sempre a partire dal 18 gennaio GTT avvierà la sperimentazione di un nuovo servizio di prenotazione tramite APP, come ulteriore supporto garantire a tutti il posto a bordo con una migliore distribuzione dei viaggiatori sulle vetture impegnate. Il servizio interesserà inizialmente la linea extraurbana 1510 la Torino – Cumiana – Pinerolo, che serve nel pinerolese numerosi istituti scolatici e circa 850 studenti.