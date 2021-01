Al via da domani le vaccinazioni per i volontari del trasporto sanitario

Inizia domani, domenica, 10 gennaio, la campagna vaccinale anticovid dell'Asl Città di Torino rivolta ai volontari del trasporto sanitario (Croce Verde, Croce Giallo-Azzurra, altre associazioni aderenti ad Anpas Piemonte) presso i presidi ospedalieri Maria Vittoria, Martini, Oftalmico e San Giovanni Bosco.

Sempre in prima linea sin dall'inizio della pandemia, hanno impiegato i loro mezzi non solo per il trasporto dei pazienti non deambulanti, ma anche come “ambulatori” in cui effettuare i tamponi alla cittadinanza.

Prevista, nella giornata di domani, la somministrazione di 600 dosi.