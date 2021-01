Barriera di Milano, figlio tossicodipendente perseguita il padre per denaro: denunciato

Il figlio tossicodipendente si era presentato per l'ennesima volta a casa dei genitori per chiedere del denaro, colpendo ripetutamente la porta d'ingresso con calci e pugni. Così l'ha trovato la polizia, nella serata di domenica scorsa, intervenuta in uno stabile di Barriera di Milano in seguito alla telefonata del padre.

Già nel pomeriggio il ragazzo aveva raggiunto l'abitazione, sebbene avesse a carico il divieto di avvicinamento al luoghi frequentati dalla famiglia. Introdottosi nel condominio, aveva poi bussato alla porta dell’alloggio. Il padre, pensando fosse un vicino, aveva aperto, ritrovandosi di fronte il figlio che, in astinenza da stupefacenti, gli intimato con minacce di consegnargli del denaro. Dopo averlo spintonato e fatto cadere per terra, si era infine allontanato con degli spicci e alcuni oggetti sottratti.

Il ragazzo è stato quindi arrestato per atti persecutori e denunciato per essere andato a casa dei genitori e per estorsione. Sanzionato anche per il possesso di sostanza stupefacente e per la violazione delle norme anti Covid.