Il Covid non concede tregua in Piemonte: ancora in aumento il tasso di positività

A livello regionale nella settimana 3-10 gennaio sono stati diagnosticati 93.206 tamponi. 11.818 in più rispetto alla settimana precedente. Nella stessa settimana presa in esame i positivi in Piemonte sono stati 7.111. Con un incremento di 1.031 contagi in sette giorni. Il tasso di positività settimanale è del 7,63% (+0,16% rispetto alla scorsa settimana).