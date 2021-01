Osteoartrite cronica felina: sintomi, rimedi e cure

Come per gli esseri umani, anche i gatti possono soffrire di molte malattie legate alle articolazioni. Un esempio è l'osteoartrite cronica felina, una condizione che causa infiammazione cronica e dolore muscolare. Questa malattia non è facile da rilevare perché i gatti nascondono molto bene il dolore. È complicato rendersi conto che il nostro animale domestico ne soffre se non conosciamo i segnali a cui prestare attenzione.

Questo è il motivo per cui è così importante conoscere dell’ artrite gatto i sintomi . È anche importante sapere come trattarlo e di quali cure specifiche avrà bisogno il tuo gatto. Proviamo a sviscerare i punti più importanti nelle prossime righe.

Cos'è l'artrite felina

L'osteoartrite del gatto, nota anche come artrosi felina, è una malattia infiammatoria cronica che può colpire l’animale in qualsiasi momento della sua vita. È caratterizzato da infiammazione delle articolazioni e dall'usura degli strati protettivi che coprono le articolazioni dell'animale. Questa usura provoca dolore, rigidità e perdita di mobilità nei gatti.

Tale condizione è degenerativa, vale a dire peggiora nel corso degli anni. L'osteoartrite nei gatti di solito compare quando sono più grandi e causa la progressiva perdita di cartilagine, portando inevitabilmente ad attrito osseo e usura.

L'osteoartrite nei gatti può avere molte cause diverse.

Post-traumatico: causato da ferite, colpi o traumi;

Infettivo: causato da germi o batteri che possono colpire le articolazioni;

Genetica: causata da deformità degli arti e altri problemi di sviluppo;

Immunologica: causato dalla reazione del sistema immunitario del gatto contro la membrana sinoviale (lo strato protettivo) delle articolazioni;

Obesità o sovrappeso: questa non è una causa diretta, ma l'obesità può peggiorare i sintomi e quindi promuovere l'infiammazione articolare se non controllata.

Sintomi dell'osteoartrite nei gatti

I sintomi che il tuo gatto può mostrare se ha l'artrite reumatoide sono:

Infiammazione delle articolazioni;

Perdita di mobilità che porta a una diminuzione dell'attività fisica;

Dolore muscolare e atrofia;

Cracking delle articolazioni;

Difficoltà a muoversi, saltare, salire le scale, alzarsi, ecc.;

Cambiamento di stato d'animo: sarà più passivo, distante, senza entusiasmo, ecc ...;

Rilevare l'osteoartrite nei gatti non è un compito facile perché questi animali sono bravi a nascondere la loro debolezza. In effetti, un gatto deve soffrire molto prima che tu possa vederlo manifestare dolore. Alla minima comparsa di uno qualsiasi di questi segni, è importante portarlo immediatamente dal veterinario. Il veterinario stabilirà una diagnosi comprendente (a seconda dei suoi progressi): un esame del sangue, la creazione di una cartella clinica della lesione (o del trauma) che il gatto presenta e delle radiografie per poter osservare e monitorare lo stato delle sue ossa.

Trattamento dell'osteoartrite nei gatti

Il trattamento per l'osteoartrite felina, come per il cane dolori articolari farmaci , inizia con la prescrizione di quest’ultimi da parte del veterinario; in particolare il protocollo collaudato prevede la somministrazione di farmaci antinfiammatori non steroidei (FANS) ad uso veterinario per alleviare il dolore e ridurre l'infiammazione delle articolazioni. La chirurgia è sempre l'ultima opzione e verrà eseguita solo se il veterinario lo ritiene davvero necessario per i casi in cui l'osteoartrite è in una fase molto avanzata.

Al fine di prevenire l'insorgenza dell'osteoartrite nei gatti, si consiglia di fornire all'animale cibo di buona qualità per garantire il corretto apporto di oligoelelementi e di stimolarlo ad un moderato esercizio fisico quotidiano. In questo modo, il suo sistema muscolo-scheletrico rimarrà in buone condizioni, riducendo le sue possibilità di soffrire di questa malattia. Se il tuo gatto è obeso, si consiglia di farlo dimagrire per ridurre il carico sulle articolazioni e l'infiammazione.

Prendersi cura di un gatto artritico

Oltre al regolare esercizio fisico e ad una dieta di buona qualità, se il tuo gatto soffre di artrite devi offrirgli una serie di trattamenti speciali al fine di semplificargli la vita e rendere così possibile la sua malattia.

Innanzitutto, il tuo gatto deve essere davvero a suo agio a casa tua. Puoi mettere dei plaid o diversi asciugamani morbidi sul letto e in tutti gli angoli dove sai che gli piace sdraiarsi. In questo modo lo aiuterai a riposare meglio riducendo il dolore che sente alle articolazioni. In questo modo il corpo del tuo gatto non sarà a diretto contatto con superfici piatte e nude, attenuando così i possibili colpi che potrebbe ricevere.

Inoltre, puoi anche aggiungere degli impacchi o delle bustine di acqua calda nel suo letto imbottito per evitare infiammazioni delle zone colpite. Il freddo e l'umidità peggiorano il dolore da artrite nei gatti. Ecco perché dovresti rendere la tua casa calda e asciutta, evitando sbalzi di temperatura. Cerca anche di evitare che il pavimento scivoli in modo che il tuo gatto non cada accidentalmente.

È anche necessario che il tuo pelosetto abbia il minor numero di ostacoli possibile in casa tua. Cioè, se prima poteva salire al suo posto preferito e non poteva più farlo, aiutalo! Allo stesso modo, la sua lettiera e la ciotola dovrebbero essere collocate in un'area facilmente accessibile. Quindi, se hai una casa con più piani, idealmente metteresti della lettiera e una ciotola su ogni piano in modo che non debba andare su e giù tutto il tempo.

Infine, dovresti evitare di stressare il tuo gatto a tutti i costi. Devi trattarlo con grande tenerezza, amore e pazienza in modo che sappia che può contare su di te nonostante la sua artrite. Un ambiente tranquillo, confortevole e privo di barriere sono le chiavi per mantenere felice il tuo gatto artritico.