Premio Mimmo Candito, incontro con i vincitori della prima edizione

Tra le innumerevoli attività culturali messe in mora dal virus, c’è naturalmente anche il Premio Mimmo Càndito per un Giornalismo a Testa Alta. "Molte volte - spiegano gli organizzatori - abbiamo fissato date e luoghi per un evento alla presenza del pubblico, ma non è finora stato possibile. Ringraziamo dunque il Circolo dei Lettori, vivissima e indomita realtà culturale torinese, che ci ospita alle 18 del 15 gennaio, giorno del compleanno n. 80 di Mimmo, per uno streaming nel quale parleremo di lui, della sua personalità e delle sue molteplici attività".

Il prof. Gian Giacomo Migone, che del Premio è stato l’ideatore, rievocherà la personalità del Nostro, come lo ha conosciuto in quasi vent’anni di frequentazione; spiegherà anche i principi che hanno ispirato il riconoscimento.

"Vi presenteremo i due vincitori della prima edizione del Premio, professionisti tosti: Simona Carnino e Marco Benedettelli sono stati scelti alla fine di un lavoro approfondito della Giuria guidata dal prof. Triulzi, e composta dalle giornaliste Marina Verna ed Emmanuela Banfo. Marinella Venegoni terrà le fila della conversazione, con la quale vogliamo celebrare non solo Mimmo e le sue virtù, ma il fascino di un mestiere che può riempire la vita se esercitato con onestà, grinta, correttezza, soprattutto in questo mondo che oggi è come un mare in tempesta".

"Siamo un premio piccino, senza santi in Paradiso e senza star della tv o del web, autofinanziato con un crowdfunding fra estimatori ed amici. Pensiamo che Mimmo sia fiero di questo omaggio, e che i nostri vincitori faranno strada ispirandosi alla sua figura".