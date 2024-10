Due appuntamenti per un'unica passione, il vino: tutto pronto per "La Vendemmia a Torino–Grapes in Town" e "Portici Divini" [FOTO]

È tutto pronto per " La Vendemmia a Torino- Grapes in Town " e " Portici Divini ", le kermesse piemontesi che dal 26 ottobre al 16 novembre tornano a celebrare la tradizione vitivinicola regionale.

"L'inclusività e la sostenibilità sono ormai imprescindibili nel mondo del vino e non solo – ha commentato l'ideatrice di Vendemmia a Torino-Grapes in Town Alessandra Giani – Con questa edizione di Vendemmia a Torino, unitamente al nostro partner storico Portici Divini, vogliamo dimostrare che la cultura enoica può e deve evolversi, diventando uno strumento per costruire un futuro migliore".

Valorizzare i vini della tradizione torinese