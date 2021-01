Saturimetri gratis per le famiglie con persone che hanno malattie respiratorie: ecco dove trovarli a Torino

Da questa settimana sono 30mila i saturimetri che vengono distribuiti gratuitamente presso le farmacie italiane a quelle famiglie in cui ci sia almeno una persona affetta da malattie respiratorie. E’ l’iniziativa lanciata dalla Società italiana di pneumologia in collaborazione con Federfarma, ufficializzata anche sulle pagine web del Ministero della salute e che coinvolge 1.200 farmacie in tutta Italia.

L'obiettivo è promuovere la diffusione del saturimetro, lo strumento che con pochi gesti permette di misurare l’ossigenazione del sangue, particolarmente utile per prevenire le complicanze gravi legate a Covid-19. Basta collocare lo strumento sul dito indice o medio. La mano deve essere ferma e non particolarmente fredda, l’unghia deve essere sana e senza smalto. Sul piccolo monitor del saturimetro appariranno i dati relativi a saturazione arteriosa e frequenza cardiaca. La misurazione va poi ripetuta su un altro dito, per un risultato più affidabile.

Per quanto riguarda Torino e provincia, ecco l'elenco delle farmacie che sono state coinvolte nell'iniziativa: