Piemonte, Anas: "Manutenzione sul raccordo autostradale Torino-Caselle"

Lavori in corso

Anas ha programmato gli interventi di manutenzione degli attenuatori d’urto (cuspidi) danneggiati a causa di incidenti stradali lungo le aree di svincolo del raccordo autostradale 10 Torino-Caselle. Per consentire ai tecnici di eseguire i lavori in sicurezza si rende necessaria la chiusura delle rampe interessate dagli interventi.

Da martedì 19 a giovedì 21 gennaio sarà chiusa al traffico la rampa di uscita dello svincolo n. 1 – Tangenziale (km 2,700) provenendo da Torino e la rampa in direzione Milano/Aosta per il traffico diretto in A55 proveniente da Torino e da Caselle. La limitazione sarà attiva nel solo orario notturno 21:00 – 6:00, con traffico deviato sulla viabilità locale.

Giovedì 21 e venerdì 22 gennaio sarà invece chiusa al traffico la rampa di uscita dello svincolo n. 3 – SP460 (km 7,700) per il traffico proveniente da Torino. In questo caso la limitazione sarà in vigore dalle 8:00 alle 18:00. Durante i lavori la circolazione sarà deviata allo svincolo successivo con prosecuzione sulla rete locale fino alla SP460.