Il 2024 si chiude in tragedia a Torino: incendio in corso Vittorio Emanuele, perde la vita una 25enne

Il 2024 si chiude con una tragedia a Torino. Poco dopo le 4 di notte, per ragioni ancora da chiarire, si è sviluppato un grosso incendio in un palazzo di corso Vittorio Emanuele II, al civico 98: coinvolti il piano terra e il primo piano.

Sono in corso indagini congiunte con scientifica e nucleo investigativo antincendi per valutare le cause d’innesco che hanno provocato il rogo. All'origine potrebbe esserci stato un cortocircuito. L'incendio ha riguardato la portineria che si trovava all'interno dello stabile, un vano leggermente staccato rispetto al resto della struttura, per questo le fiamme non si sono propagate all'intero edificio. Il palazzo, che si trova quasi all'angolo con corso Vinzaglio, infatti esternamente è quasi intonso.

L'incendio è stato circoscritto all'unità dove stavano il custode e la famiglia, tanto che il portone in vetro di accesso al cortile interno è praticamente intatto.