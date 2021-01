Nasce lo Sportello Recovery, Marrone: "Per una proposta di ripresa e sviluppo"

"Mette tristezza che il Recovery plan sia ridotto a partita di palazzo nella crisi di un governo agonizzante, perché dovrebbe essere invece valorizzato come occasione di rilancio per tutti i settori in crisi dopo un anno di Covid19. Per questa ragione abbiamo predisposto uno Sportello Recovery aperto all'ascolto di tutte le amministrazioni locali, le associazioni di categoria e i corpi intermedi del Piemonte. Occorre cercare di costruire insieme una proposta di ripresa e sviluppo corrispondente alle esigenze del territorio, da portare ai tavoli romani per un impiego davvero efficace e fruttuoso di queste risorse".