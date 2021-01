Collegno, due malviventi assaltano le poste di corso Francia: rubano 38mila euro, poi vengono arrestati

La polizia di Torino ha arrestato ieri a Collegno, in via Condove, due pregiudicati con l'accusa di rapina aggravata e sequestro di persona.

I due, 60 e 53 anni, hanno atteso il venerdì, giorno in cui le giacenze di denaro sono superiori rispetto gli altri giorni, per assaltare l'ufficio postale di corso Francia 317.

Proprio all'apertura dell'ufficio, i due, con un violenta spinta e sotto la minaccia di un coltello e di una pistola (poi rivelatasi finta), sono riusciti a fare irruzione all'interno e a sequestrare gli impiegati.

Hanno chiesto che la cassaforte temporizzata venisse sbloccata quindi, con assoluta calma, hanno atteso l’arrivo degli altri dipendenti, tutti immobilizzati non appena mettevano piede in ufficio, fino a che, dopo 20 minuti, non è avvenuta l'apertura della cassaforte.

Dopo essersi appropriati del denaro, circa 38mila euro, i due malfattori si sono dati alla fuga, ma sono stati fermati dopo poco dagli investigatori mentre cercavano di dileguarsi nel cantiere proprio di fronte all’ufficio postale e di confondersi con gli operai, indossando dei gilet ad alta visibilità che i due rapinatori portavano sotto i giubbotti, durante la rapina. La refurtiva è stata interamente recuperata.