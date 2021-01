Pozzo Strada, incidente tra un'auto e uno scooter con carambola finale sulle macchine parcheggiate

Incidente in via Chambery

Uno scooter è stato coinvolto in un brutto incidente, questo pomeriggio poco prima delle 15, dove via Chambery si incrocia con una strada privata, via Chambery 71, nel quartiere Pozzo Strada.

Da una prima sommaria ricostruzione sembra che lo scooter si sia scontrato con un'auto, che poi è finita contro una macchina parcheggiata. Lo scooter è invece rimasto per terra, in mezzo all'incrocio.

Sul posto sono intervenute tre ambulanze e la polizia municipale. Il traffico è stato bloccato dai vigili per due isolati in modo da permettere i soccorsi.