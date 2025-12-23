Trovati con quattro chili di hashish in casa: arrestati padre e figlio a Ivrea

Un ventenne residente in un comune a pochi chilometri da Ivrea stava percorrendo la sp 222 a bordo di un’utilitaria quando è stato fermato dai Carabinieri del Radiomobile per un controllo, all’altezza di Parella.

Erano le tre del pomeriggio di giovedì 18 dicembre quando il giovane, dopo un controllo un po’ più approfondito sul veicolo, ha iniziato a mostrare un atteggiamento particolarmente nervoso e infastidito, destando quindi alcuni sospetti agli occhi dei militari in pattuglia che, sospettando che il ventenne potesse detenere sostanza stupefacente in casa, hanno eseguito una perquisizione d’iniziativa al suo domicilio, dimora anche del padre che in quel momento si trovava all'interno dell'alloggio.

I militari hanno trovato in soggiorno, in un armadio in balcone e persino dentro il microonde, circa quattro kg di hashish, suddivisa in decine di panetti e corrispondenti a migliaia di dosi destinate allo spaccio. Padre e figlio sono stati quindi arrestati in flagranza di reato per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

Su richiesta del PM della Procura di Ivrea, dopo la convalida di entrambi gli arresti, il figlio è stato collocato agli arresti domiciliari.