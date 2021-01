Coronavirus, quattro ricoverati in più in terapia intensiva. Altri 26 decessi

Sono 931 i nuovi casi di pazienti risultati positivi al Coronavirus in Piemonte comunicati oggi dall'Unità di crisi regionale. Il numero è pari al 3,9% dei 23.769 tamponi eseguiti, di cui 15.116 antigenici. Dei 931 nuovi casi, gli asintomatici sono 364 (39,1%). Il totale dei casi positivi registrati da inizio pandemi in Piemonte diventa quindi di 221.086 persone.

LA SITUAZIONE DEI RICOVERATI

I ricoverati in terapia intensiva sono ora 156 (+4 rispetto a ieri). I ricoverati non in terapia intensiva sono 2.337 (-5 rispetto a ieri). Le persone in isolamento domiciliare sono 10.945. I tamponi diagnostici finora processati sono 2.354.634 (+23.769 rispetto a ieri), di cui 998.516 risultati negativi.

I DECESSI DIVENTANO 8.574

Sono invece 26 i decessi di persone positive al test del Covid-19 comunicati oggi dall’Unità di Crisi, di cui però soltanto uno verificatosi effettivamente oggi (il dato di aggiornamento cumulativo comunicato giornalmente comprende anche decessi avvenuti nei giorni precedenti e solo successivamente accertati come decessi Covid). Il totale sale quindi a 8.574 deceduti in Piemonte risultati positivi al virus.

199.074 PAZIENTI GUARITI

I numero di pazienti guariti da inizio pandemia sale invece complessivamente a 199.074 persone (+806 rispetto a ieri).

4.063 I VACCINATI

Sono 4.063 le persone che hanno ricevuto il vaccino contro il Covid comunicate oggi all’Unità di Crisi della Regione Piemonte (dato delle ore 17.30). Sono 3.242 le seconde dosi.

Dall’inizio della campagna si è quindi proceduto all’inoculazione di 141.377 dosi, delle quali 9.675 come seconda, corrispondenti all’84,04% delle 168.220 finora disponibili per il Piemonte, inclusa la quarta fornitura, la cui consegna è stata completata nella giornata di mercoledì.