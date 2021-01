Scai finance, lo sciopero arriva anche con lo smart working: "Niente ristori, ma cassa integrazione" [FOTO E VIDEO]

La crisi da Covid colpisce anche il mondo dei servizi, nonostante il periodo di smart working (parola che sembrava essere la soluzione per buona parte dei mali durante la pandemia). Anche in un'azienda che dell'informatica fa il suo simbolo.

Succede alla Scai Finance di Torino, dove oggi sono scattate due ore di sciopero e manifestazione davanti alla sede di corso Tazzoli. Per loro, in questo periodo, oltre agli ammortizzatori sociali anche il rifiuto di qualunque ristoro. “Siamo stati abbandonati", il loro grido di dolore riportato da Mario Adinolfi, Filcams Cgil. "Perché la cassa incide sul reddito e non si riesce a fare nulla per alleviare questo peso".