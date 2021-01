L'Asl To3 completa la squadra dirigenziale con Ada Chiadò e Davide Minniti

Con la seduta deliberativa dello scorso 22 gennaio la Dott.ssa Franca Dall’Occo ha definito la nomina delle due figure di direzione che, insieme al Direttore Generale, compongono la terna manageriale dell’Azienda Sanitaria To3.

Si tratta del Direttore Amministrativo, individuato nella Dott.ssa Ada Chiadò, e del Direttore Sanitario, ruolo nel quale è stato confermato il Dott. Davide Minniti.

Direttore Amministrativo e Sanitario, ciascuno per le rispettive competenze, partecipano alla definizione delle linee strategiche aziendali e rappresentano pertanto i principali collaboratori della Direzione Generale nella gestione dell’azienda.

La Dott.ssa Chiadò, classe 1965, laureata in giurisprudenza, ha già ricoperto lo stesso ruolo, per oltre 5 anni, presso l’AslTo4, dove è stata inoltre direttore della struttura Programmazione strategica e sviluppo risorse e direttore della struttura Organizzazione e Sviluppo Risorse Umane. È all’AslTo3 dallo scorso dicembre, chiamata a favorire la fase di transizione dalla precedente direzione generale a quella attuale. Nel corso degli anni ha maturato una notevole esperienza curriculare alla guida di strutture strategiche in ambito sanitario, acquisendo diverse competenze tecniche in attività di gestione amministrativa, di risorse umane e di relazioni sindacali.

Il Dott. Minniti, classe 1972, specialista in Igiene e medicina preventiva, è stato Dirigente medico, dal 2005, alla Direzione sanitaria dell'ospedale Molinette di Torino, dove si è occupato di Health Technology Assessment (HTA); nel 2012 ha assunto presso l’AslTo3 le funzioni di responsabile dell’Organizzazione sanitaria intersede, poi della direzione medica dell’ospedale di Rivoli, dal 2016, e di quella di Pinerolo, dal 2017; in seguito ha coordinato tutti gli ospedali AslTo3. Possiede una notevole esperienza nell’organizzazione sanitaria e ospedaliera, nei sistemi di analisi delle informazioni e pianificazione degli investimenti, nello sviluppo di metodologie di HTA e dei modelli di buona pratica, nello sviluppo di progetti di Lean Organization, nell'elaborazione e implementazione di progetti strategici aziendali, di innovazione e promozione del cambiamento organizzativo.

“Con la nomina del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario” commenta la Dott.ssa Franca Dall’Occo, Direttore Generale AslTo3 “si completa la squadra direttiva aziendale, che può finalmente lavorare a pieno regime, pronta ad affrontare le grandi questioni che le attuali circostanze ci impongono. Sono convinta che l’esperienza maturata dalla Dott.ssa Chiadò e dal Dott. Minniti all’interno di diverse realtà sanitarie sia un punto di forza, dal quale partire per sviluppare un nuovo approccio direttivo e gestionale e favorire prospettive di crescita e di miglioramento, per la nostra Azienda e per i nostri cittadini”.