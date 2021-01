Chi è e di cosa si occupa il consulente di carriera?

Il consulente di carriera e in special modo il consulente di carriera online è una figura professionale relativamente giovane in Italia ma molto diffusa oltreoceano. Qui infatti, sono sempre di più i candidati che si avvalgono del supporto del consulente per ottimizzare il percorso di ricerca lavoro.

Il consulente di carriera è un professionista con competenze in diversi ambiti, dalla psicologia al marketing, dalla comunicazione alla crescita personale

Il suo compito è assistere e aiutare i candidati a confrontarsi in maniera più funzionale con le sfide imposte dal mercato del lavoro. Si tratta di un consulente che elabora strategie personalizzate per il raggiungimento degli obiettivi professionali dei clienti, dall’avanzamento di carriera alla ricerca di un nuovo lavoro fino alla preparazione per il superamento di concorsi e selezioni.

Ma cosa differenzia il consulente di carriera dalle altre figure professionali impegnate nel settore della crescita personale e professionale?

Ebbene, una delle principali caratteristiche di questo lavoro consiste nella personalizzazione delle strategie. Le strategie vengono disegnate non solo sulla base dell’obiettivo che si vuole raggiungere ma anche e soprattutto in base ai punti di forza e alle qualità personali dell’individuo, nonché i suoi punti deboli. Un strategia efficace, infatti, punta a rimuovere eventuali conflitti e a valorizzare i punti di forza così da incoraggiare la fiducia in se stessi e nelle proprie capacità.

Alla base del successo di una strategia di rilancio professionale c'è un attento e accurato lavoro di consulenza personalizzata.

Il consulente di carriera seguirà un percorso ben preciso per raggiungere questo obiettivo, costituito da diversi step. Vediamo insieme quali sono:

Colloquio individuale per individuare obiettivi.

Analisi dei punti di forza e delle debolezze.

Analisi delle competenze e delle conoscenze già acquisite.

Elaborazione di una strategia individuale e personalizzata.

Una volta individuata la strategia da seguire si inizierà un percorso condiviso nel corso del quale il consulente di carriera aiuterà e supporterà il candidato nel suo percorso di accrescimento personale e professionale, così da prepararlo ad affrontare al meglio le sfide lavorative e raggiungere l’obiettivo che si è posto e per il quale ha richiesto la consulenza.

Affidarsi a un consulente di carriera online consente di ottimizzare i tempi e di ottenere una consulenza personalizzata su più fronti.

Inoltre, la scelta di affidarsi a un consulente di carriera online, in alcuni casi, aiuta i candidati a focalizzarsi in maniera più efficace sul raggiungimento dell’obiettivo finale e ad individuare in maniera più “sincera” le proprie aree di debolezza.

Sapere in cosa si è carenti e in cosa si eccelle è fondamentale per non disperdere tempo ed energie in attività inutili o addirittura controproducenti.

Pianificare gli obiettivi, inoltre, aiuta a delineare con chiarezza i passi professionali da compiere per poter raggiungere l’obiettivo professionale prefissato.

Acquisire una maggiore sicurezza nei propri mezzi è essenziale per affrontare con maggiore sicurezza e successo eventuali colloqui e selezioni.

Rivolgersi ad un consulente di carriera online ha, infine, l’ulteriore vantaggio di poter adattare questo percorso di crescita ai propri impegni e alle proprie esigenze lavorative e familiari. Con un consulente di carriera virtuale, infatti, si possono programmare con maggiore autonomia e flessibilità il calendario delle sessioni e gli appuntamenti.