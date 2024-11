Violenza di genere: calano i reati spia, aumentano quelli sessuali. La Polizia prepara la corsa "We run for Women"

In base ai dati della Questura di Torino i reati spia in materia di violenza di genere commessi nella provincia di Torino tra l'1 novembre 2023 e il 31 ottobre 2024 sono stati 1.936, in calo del 11,36% rispetto ai 2.184 del corrispondente periodo dello scorso anno. Maltrattamenti e atti persecutori

La maggior parte riguardano maltrattamenti contro famigliari e conviventi (957), in diminuzione rispetto ai 1.091 dello scorso anno.

Seguono gli atti persecutori, 686 reati, anche qui in calo rispetto agli 804 dell'anno precedente. Aumentano invece le violenze sessuali, passate dalle 289 dello scorso anno alle 293 attuali. Ma è soprattutto il dato pluriennale, dal 2020 al 2024,a segnalare a rilevare un incremento del 7,56%. Domenica 24 "We run for women"

Sono i dati forniti dalla Polizia di Stato nel corso della presentazione delle iniziative legate alla Giornata Internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne. L'evento principale, presentato nella Sala Viglione di Palazzo Lascaris, sede del consiglio regionale, avrà luogo domenica 24 novembre con "We run for women", giunto alla terza edizione.

Si tratta di un percorso di 5 km accessibile a tutti o di 10 km, competitivo e non, per le vie del centro di Torino con partenza da Piazza Solferino alle ore 9. L'iniziativa è voluta dalla Questura di Torino ed è organizzata dal Cus Torino, in collaborazione con l'Ufficio scolastico regionale.

Il ricavato della manifestazione sarà devoluto al progetto S.O.S. (Sostegno Orfani Speciali).