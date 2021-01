Cinque falsi miti sul trading online

Il trading online è un mondo sì complesso ma anche ingiustamente caratterizzato da una serie di false convinzioni che allontanano le persone desiderose di investire. Il punto è che come tutti i mercati di investimento questo comporta un certo numero di rischi e, quindi, bisogna padroneggiarlo per poter avere successo. Inoltre bisogna affidarsi a broker esperti e a realtà vigilate e approvate da CONSOB e informarsi quotidianamente su realtà specializzate ed affidabili proprio come toptrading.org . Per queste ragioni abbiamo pensato di raccogliere i cinque falsi miti che circolano sul trading online e chiarire il perché non sono assolutamente veri.

1 Con il trading si diventa ricchi velocemente

Sbagliato! Con il trading si guadagna molto ma si può anche perdere molto. Per fare profitti occorre imparare a conoscere i mercati e a padroneggiare gli strumenti di investimento. È impossibile diventare ricchi senza un po’ di sacrificio e di duro lavoro per cui diffida da chi ti promette di sbancare investendo i tuoi risparmi di una vita. Studia, informati e dedica tempo alla conoscenza di questo mondo perché solo così i risultati arriveranno. Sono proprio le eccessive aspettative di ricchezza ad aver causato le truffe, le perdite e i cattivi investimenti di chi ha ceduto alle avance di un guadagno troppo facile per esser vero.

2 Il tempismo è essenziale per guadagnare

Questo è vero ma fino ad un certo punto. Ok che nel trading bisogna individuare massimi e minimi di mercato ma questo non è fondamentale. Piuttosto occorre saper leggere i grafici e capire dove andranno nel tempo. Quindi ci vuole intuizione, tempismo e soprattutto conoscenza.

3 Per investire e guadagnare ci vogliono tantissimi soldi

Anche questo è sbagliato perché molte piattaforme consentono di partire con piccoli investimenti minimi per iniziare. Questo serve per tutelare i clienti al dettaglio e per evitare di prosciugare il tuo conto in banca con investimenti sbagliati. Tutto è personalizzabile nel trading e quindi puoi partire per piccoli passi e poi investire i tuoi guadagni o metterli da parte.

4 Per guadagnare con il trading occorre saper prevedere gli scenari futuri

La verità è che non puoi sapere cosa accadrà e, quindi, l’unica attività su cui basarsi è la speculazione nel breve o medio periodo. Sul mercato esistono centinaia di variabili che ogni giorno cambiano asset, prezzi, oscillazioni e negoziazioni per cui non puoi avere il controllo su tutto. Certo è che la conoscenza del mercato ed un’informazione quotidiana sono punti a favore.

5 Per guadagnare occorre avere trade vincenti

Anche questa è una mezza verità. In realtà ciò che conta per il profitto è la conoscenza del rapporto rischio-investimento che il mezzo per capire quanto occorre “vincere” rispetto a quanto hai deciso di investire. Per esempio i CDF sono oscillazioni sulle variazioni di prezzo per cui potresti accordarti con il broker di guadagnare sulla perdita di un’azione o di una criptovaluta. Come vedi il sistema è molto più complesso di ciò che le persone credono. L’importante è avere chiaro a mente che il trading non è un gioco in cui si vince o si perde ma un mondo vasto, complesso e affascinante che richiede competenze e rischio per portare risultati.