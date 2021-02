Alla scoperta dei benefici dello sci nordico

Tra i più completi sport invernali, lo sci nordico è l’ideale per immergersi nella natura e fare il pieno di benefici garantendo in modo naturale il distanziamento. Quali sono i vantaggi di questa disciplina? Scopriamoli insieme a Fab SMS!

Per chi è adatto

Uno dei grandi vantaggi dello sci di fondo è quello di essere uno sport adatto praticamente a ogni età, a partire dai tre anni. Per chi è alle prime armi, l’ideale è prendere confidenza con questa attività affidandosi a un maestro professionista. Possono bastare cinque o sei lezioni per apprendere i principi della tecnica classica, che può essere svolta all’interno dei binari precedentemente battuti.

Chi ha già dimestichezza con il pattinaggio in linea potrà trovare affinità con lo skating o passo pattinato, la tecnica che si pratica sulla pista libera e che richiede più dimestichezza.

Perché praticarlo

Vero e proprio toccasana per la salute fisica e mentale, lo sci di fondo regala soddisfazione anche a chi vi si avvicina in età adulta. I costi sono contenuti, il rischio di traumi è ridotto al minimo e non sono necessari continui sbalzi di quota: unica accortezza scegliere percorsi proporzionati alle proprie capacità e verificare Dpcm alla mano se e fino dove sia consentito spingersi. Questa disciplina è perfetta per tenersi in forma e allenare la resistenza, ma anche praticare uno sport rilassante, ideale per tutta la famiglia.

Quali benefici

Lo sci di fondo è indubbiamente un’attività fisica impegnativa, ma al tempo stesso piacevole e facile da calibrare in base alla propria preparazione fisica. Le meravigliose cornici in cui può essere praticato lo rendono perfetto per staccare la spina e ritrovare pace lontano dalla routine quotidiana.

Agli effetti benefici sull’umore, poi, si uniscono quelli che riguardano il fisico: la resistenza di cuore, circolazione e apparato respiratorio vengono notevolmente migliorate, tutta la muscolatura del corpo è sollecitata e riprende tono e volume. La varietà dei movimenti e l’alternanza di sforzi più intensi a fasi di riposo consente l’attivazione di vari gruppi muscolari allenando l’apparato muscolo-scheletrico in maniera completa. Migliorano coordinazione ed equilibrio insieme alla capacità di fare fronte a sforzi aerobici crescenti nel tempo. Praticare regolarmente sci nordico rende più forte e resistente l’apparato cardiovascolare, la respirazione ritmata si armonizza al movimento consentendo un ottimo beneficio polmonare.

