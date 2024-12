Luci di Natale in tutta la Circoscrizione 8, presto anche in via Genova: "Illumineremo anche quella parte di quartiere"

L'atmosfera natalizia ha invaso le strade e le vie della Circoscrizione 8 come nel resto della città.

Sabato 30 novembre sono state accese le "Sfere celesti" nel parco dedicato a Valentino Mazzola.

Tutti i quartieri però si sono preparati per accogliere al meglio le festività con luminarie, spettacoli itineranti, animazioni presenti nelle principali arterie: Madama Cristina, Nizza, Genova, Guala, Tunisi, i corsi Raffaello, Traiano e Borgo Po.

La Circoscrizione sta lavorando in questi giorni per illuminare l'unica zone rimasta senza luminarie, ovvero quella di via Genova.



"Stiamo facendo un ulteriore sforzo e impegno per rendere anche quella parte di Nizza-Millefonti più natalizia" spiegano il presidente Massimiliano Miano e il coordinatore Dario Pera.

Le luci saranno accesa a partire dall'8 dicembre.