Volley, la Reale Mutua Fenera Chieri ’76 si veste di Passione Reale

In occasione della partita giocata domenica la Reale Mutua Fenera Chieri ’76 ha aderito a Passione Reale, splendida iniziativa lanciata dal main sponsor Reale Mutua, facendo simbolicamente partecipare i suoi tifosi, purtroppo impossibilitati a recarsi al PalaFenera in conseguenza delle norme anti Covid.

Contro Brescia le ragazze di coach Bregoli hanno infatti indossato una maglietta speciale con i nomi degli abbonati, dei soci e dei volontari, per far scendere in campo tutta la Famiglia Biancoblù accanto alla squadra.

"Abbiamo aderito con particolare orgoglio a questa bellissima iniziativa di Reale Mutua, nata ancora una volta dalla condivisione dei principi che ci accomunano", sottolinea il presidente del Chieri ’76, Filippo Vergnano.

Non bastasse questo ideale abbraccio fra la squadra e i tifosi, c’è anche una seconda importante finalità: le divise da gioco, in tiratura limitata, al termine della stagione verranno messe all’asta. Il ricavato sarà destinato alle attività del settore di sitting volley del club biancoblù.