Attualità |

Reale Mutua Basket Torino, arriva il capolinea del rapporto con Boniciolli: ecco la risoluzione del contratto

Arrivato a Torino nell'estate del 2024, era legato alla società fino a giugno 2026

Risoluzione del contratto per Matteo Boniciolli

Arriva al capolinea il rapporto tra Reale Mutua Basket Torino e Matteo Boniciolli. La società ha infatti comunicato di aver raggiunto un accordo per la risoluzione consensuale del contratto in essere fino al 30 giugno 2026. Arrivato a Torino nell’estate del 2024, Boniciolli aveva assunto il ruolo di capo allenatore della prima squadra fino allo scorso mese di febbraio. A causa di alcuni problemi di salute era subentrato al suo posto Paolo Moretti. "La società desidera ringraziare coach Boniciolli per la professionalità, la dedizione e l’impegno mostrati durante la sua esperienza a Torino, augurandogli il meglio per la prossima tappa della sua carriera", si legge nella nota diffusa dalla società.



redazione

Vuoi rimanere informato sul BASKET TORINO e dire la tua?

Iscriviti al nostro servizio gratuito! Ecco come fare:

- aggiungere alla lista di contatti WhatsApp il numero 0039 347 966 6498

- inviare un messaggio con il testo BASKET TORINO

- la doppia spunta conferma la ricezione della richiesta.

I messaggi saranno inviati in modalità broadcast, quindi nessun iscritto potrà vedere i contatti altrui, il vostro anonimato è garantito rispetto a chiunque altro.

TorinOggi.it li utilizzerà solo per le finalità di questo servizio e non li condividerà con nessun altro.

Per disattivare il servizio, basta inviare in qualunque momento un messaggio WhatsApp con testo STOP BASKET TORINO sempre al numero 0039 347 966 6498.