A Torino il Ristorante spagnolo El Prado ringrazia i clienti e lancia un contest fotografico

Che il momento sia uno dei più complessi che abbiamo mai vissuto negli ultimi anni è certo e la situazione legata all’emergenza covid, non accenna, ad oggi a rallentare ma ci obbliga a mantenere la massima attenzione.

In questa fase, pur dovendo limitare al massimo il servizio, lo staff del Ristorante El Prado ha studiato delle soluzioni e delle modalità che potessero essere utili e fornire una proposta adeguata per i propri Clienti: una tra le più gradite è stata quella di portare a casa, ancora calda, una padella contenente una gustosissima paella.

I clienti hanno risposto con favore a questa iniziativa perché potevano gustare una buona paella valenciana oppure una buona paella de marisco comodamente a casa, grazie alla consegna e il delivery al domicilio e grazie alla confezione che, con la sigillatura sottovuoto, subito dopo la cottura, permette di ricevere il delizioso piatto ancora caldo e con tutte le proprietà organolettiche intatte, come se si fosse comodamente seduti al tavolo del ristorante.

La domanda era, come condividere con voi questo successo? La risposta del Ristorante El Prado non si è fatta attendere e ha lanciato il contest fotografico dal nome “A Tavola Con Te”, ma vediamo in cosa consiste:

occorre ordinare (oppure occorre aver ordinato) la gustosissima paella, fare una foto della padella sulla tavolata di casa e inviarla con un messaggio (tramite messenger) la pagina Facebook del Ristorante insieme a una breve recensione.

Le recensioni e le foto pervenute verranno pubblicate in post dedicati e quelli che riceveranno più like e commenti si aggiudicheranno un gradito pensiero e la pubblicazione della foto sulla copertina della pagina Facebook del Ristorante di cucina spagnola El Prado.

Ma attenzione, sarà possibile condividere il post anche sulla propria pagina e verso gli amici per ricevere ancora più like.

I primi 5 che otterranno più like, commenti e condivisioni riceveranno:

1° - un voucher per una paella per 3 persone;

2° - un voucher per una paella per 2 persone;

3° - un voucher per una paella per 1 persona

4° e 5° una bottiglia di Sangria.

Saranno considerate valide le foto ricevute da oggi fino al 10 febbraio 2021.

Trattasi di contest e non di concorso a premi secondo la normativa specifica in quanto la produzione di opere letterarie, artistiche o scientifiche, nei quali il conferimento del premio all'autore dell'opera prescelta ha carattere di corrispettivo di prestazione d'opera o rappresenta il riconoscimento del merito personale o un titolo d'incoraggiamento nell'interesse della collettività.

L’hashtag dell’iniziativa è #atavolaconte

Anche in questo periodo, ricordiamo, che il Ristorante El Prado, continuerà a preparare la deliziosa paella di pesce o di carne e ve la porterà direttamente a casa grazie allo speciale servizio delivery a domicilio, in tutta sicurezza.

Per i pagamenti si può utilizzare Satispay con il quale potrai ricevere il cashback di stato ma sono accettati anche i pagamenti in contante.

Per informazioni e contatti:

Ristorante El Prado

Via San Paolo 5/5 – Torino

Google Maps https://g.page/elpradoristorante?share

Whatsapp: 3441730599

Telefono: 01118897128

Facebook: https://www.facebook.com/elpradoristorante

Instagram: https://www.instagram.com/el_prado_torino/