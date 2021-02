L'Oroscopo di Corinne: cosa dicono le stelle

ARIETE: Malgrado Giove e Saturno parteggino per voi spuntano egualmente dei problemini da risolvere celermente, delle crisi sentimentali, dei contatti con mezzi intronati e il posticipo di un chiarimento che aspettavate tanto. Delle incombenze peseranno sul groppone, scamperete un guaio, un colloquio ringalluzzirà e un’informazione stupirà. Di soldini ne dovrete tirare fuori parecchi ma nel contempo un introito, pur se non esorbitante, renderà il portafoglio meno frignante.

TORO: Tra alti e bassi i giorni scorreranno freneticamente trascinandovi a domenica con una gran voglia di tranquillità e di pace. La quadratura del severo Saturno potrebbe arrecare degli imprevisti, delle sviste, dimenticanze, sbagli in conteggi o comunicati strampalati. Occhio pure ai furtarelli o ai piccoli infortuni: insomma la prevenzione non sarà mai troppa in qualsiasi settore! Tra giovedì e lunedì succederanno accadimenti buffi o qualcheduno vi farà arrabbiare.

GEMELLI: Poiché tutto arriva a chi sa aspettare portate ancora un briciolo di pazienza poi vedrete che risalirete la china e ciò che ora tanto importuna troverà un’equa soluzione. In simultanea preventivate degli sborsi, una scocciatura, delle mattinate incasinate, delle variazioni di programma, dei corrucci per un anzianotto, dei conti da far quadrare e qualche doloretto sparso. Contenetevi altresì nel mangiare e fate del movimento affinché l’organismo si riequilibri un pochettino.

CANCRO: Un po’ titubanti e di umore variabile non saprete come agire nei confronti di una situazione richiedente temperanza e moderazione però al presente vi conviene starvene tranquilli in attesa di cambiamenti non tardanti ad arrivare. Spuntano anche fastidi di comune amministrazione, trepidazioni per un evento, una mal compensata voglia di evasione, una novella destante agitazione e la tendenza a spaccare aggeggi o necessità di doverne aggiustare. Subbugli tra coppiette.

LEONE: Giove dissonante e le normative correnti costringono a rallentare il passo e a non strafare specie se la forma non è perfetta… Per il resto vi barcamenerete confidando vivamente in periodi migliori soprattutto se una questione impensierisce sottraendo quell’energia indispensabile per affrontare grintosamente ogni giornata. In sovrappiù un componente del nucleo domestico abbisognerà di protezione, conforto, comprensione mentre un uomo si comporterà falsamente.





VERGINE: I giorni sembreranno pesanti pari a mattoni ma fate in modo di renderli più leggeri coltivando piccoli interessi, ravvivando l’intimità, assaporando quelle minute gioie forse smarritesi nella frenesia dell’eccessivo consumismo e fate dell’ottimismo un baluardo con la certezza di poter ritornare presto all’agognata normalità. Un comunicato vi sbalordirà mentre una dimostrazione di amicizia vi commuoverà. Crisi e precarietà invece proseguono all’interno dell’attività.

BILANCIA: Non è che funga un granché ma tra un trambusto e una preoccupazione vivrete pure attimi di intensa commozione atti a compensare ciò che seguita a conturbare. Attenti soltanto a non prendere lucciole per lanterne riguardo un personaggio dalla duplice personalità od immeritevole della vostra considerazione e siate accortissimi in qualsiasi eventuale transazione. Scambio di messaggi od opinioni con una persona a cui parlare chiaro prima che nuoccia o si crei illusioni.

SCORPIONE: Ma che guazzabuglio nel cielo con l’ultimo quarto di Luna che il 4 febbraio si forma nella vostra costellazione, Marte, Giove e Saturno avversi: tutti preamboli di un periodo complicato e movimentato nel corso del quale sarebbe meglio, cari scorpioncini, stare in guardina e non fari progetti a lunga scadenza atti a subire sicuramente un’antipatica interferenza. Sotto l’egida di tali transiti inoltre vi succederanno cose più grottesche ed allegoriche dell’ormai vicino Carnevale…

SAGITTARIO: Se delle faccende impensieriscono delle posteriori apriranno varchi di buon auspicio su ciò che vorreste ottimizzare in ambito privato, operativo o familiare. L’essenziale sarà parlare nitidamente con chi anelereste essere più presente, salvaguardare la salute, ritagliare degli spazi per voi stessi, allontanare dalla cerchia delle intime conoscenze quelle fasulle, gustare gocciole di beatitudine e poi vedrete che ciò che allarmava si squaglierà… Contatti con legali o enti sanitari.

CAPRICORNO: Le bugie in questa fase pre carnevalizia bisogna mangiarle non dirle: rammentatelo a chiunque faccia promesse da mercante o menta spudoratamente! Il trigono di Marte vi darà una manina a sbrogliare matasse, ampliare il raggio di azione, effettuare un acquisto desiderato, tamponare un fastidio o trascorrere ore discretamente liete. Poi riceverete una notiziola confortante, vi caverete un pallino o vedrete un nodo tornare al pettinino… Propensione alle flogosi e alle infiammazioni.

ACQUARIO: Giove e Saturno vi daranno lo sprint necessario per superare le difficoltà… Certo che l’economia e il lavoro del marasma in corso ne risentirà ma d’altronde non abbandonare la speranza è l’unica maniera per non cascare preda dell’agitazione. In tempo breve qualcosa di desiderato succederà. Corrucci per un figliolo, nipote, compagno o genitore. Se festeggiate il compleanno giocate al Lotto i vostri dati di nascita: la dea bendata potrebbe regalarvi una vincita fortunata!