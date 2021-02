Dopo sei mesi i bambini tornano nell'area gioco di Parco Europa: ora si punta alle fontane

Ripristinata l'attrezzatura dell'area gioco di Parco Europa, dopo gli atti vandalici risalenti a oltre sei mesi fa. Un intervento attesissimo da tutti i residenti, che avevano più volte sollecitato le istituzioni proponendo anche di pagare di tasca propria i lavori (eseguibili, tuttavia, solo da ditte specializzate).

Date le numerose richieste, la Circoscrizione 8 si era quindi fatta da tramite con l'assessorato per arrivare al ripristino il più velocemente possibile. "Finalmente i bambini hanno riavuto indietro il loro spazio - spiega Roberto Passadori, del comitato Parco Europa Vivo -. Ora vogliamo riparare le vasche delle fontane. Diverse lastre di granito dei bordi sono state divelte, rotte e abbandonate sul posto, con pericoli evidenti per i passanti. Siamo disposti a finanziare la riparazione in vista della riattivazione delle fontane, ma dobbiamo prima ottenere l'autorizzazione".