“Il nostro futuro è nel passato dei grandi”, un ciclo di Conferenze rivolto a tutti gli studenti delle superiori

Il Ciclo di Conferenze “Il nostro futuro è nel passato dei grandi” è rivolto a tutti gli studenti delle scuole superiori e prevede un incontro al mese, da febbraio a giugno 2021, e si svolgerà durante l’orario curricolare.

I relatori coinvolti tratteranno argomenti culturali e di attualità sociale condividendo, attraverso una narrazione personale, una prospettiva sul futuro. Il primo incontro, che vedrà coinvolto Fabio Geda come relatore, si svolgerà lunedì 22 febbraio 2021, dalle ore 10 alle ore 12.

Per consentire la partecipazione a tutti gli studenti interessati, lo streaming della Conferenza sarà trasmesso sulle pagine YouTube (https://bit.ly/prospettive_youtube) e Facebook di Erickson e dell’Associazione Prospettive.

Lo scopo di questo progetto è creare un clima che incentivi il confronto e il dialogo, per questa ragione tutti coloro che parteciperanno alla diretta, potranno interagire ponendo domande al relatore, inviandole alla pagina Instagram @prospettive.social

L’Associazione Prospettive crede nell’alto valore formativo dell’iniziativa che promuove a livello nazionale. Per questa ragione, qualora i dirigenti scolastici lo ritengano, vi sarà la possibilità di aderire da parte dell’Istituto all’iniziativa, compilando ed inviando il modulo al seguente link: bit.ly/pcto_scuole In questo modo, agli studenti del triennio frequentanti l’Istituto che ha aderito, potrà essere riconosciuta l’esperienza delle conferenze nel computo delle ore di P.C.T.O. (ex A.S.L.).

In tal senso sono necessari la compilazione e l’invio di un modulo da parte del singolo studente con le proprie generalità. Per la conferenza del 22/02 il link del modulo per il riconoscimento è: bit.ly/pcto_studenti