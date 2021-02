incidente sulla Torino-Bardonecchia, Valle (Pd): "La Regione faccia chiarezza"

“Il 14 febbraio scorso si è verificato, sulla A32 Torino-Bardonecchia, un maxitamponamento che ha coinvolto 25 mezzi, causando la morte di 2 persone e il ferimento di altre 31 e la conseguente chiusura dell’autostrada, nel tratto fra Susa e Oulx, per diverse ore. Secondo le testimonianze delle persone coinvolte, l’incidente sarebbe stato causato dalla presenza di uno strato di ghiaccio sul manto stradale. Alcuni esponenti degli Enti Locali della zona hanno espresso accuse contro Sitaf, la società concessionaria responsabile del tratto autostradale interessato che, nonostante le previsioni meteorologiche prevedessero, proprio in quei giorni, un forte abbassamento delle temperature, oltre a maltempo, gelate e nevicate, non avrebbe preso alcuna precauzione” spiega il Consigliere regionale del Partito Democratico Daniele Valle.

“Nonostante le rassicurazioni di Sitaf che ha confermato a mezzo stampa di avere presidiato la zona con un servizio di prevenzione antigeliva – prosegue Valle - ritengo importante fare chiarezza. Per questo motivo ho presentato un’interrogazione in Consiglio regionale per sapere se la Regione intenda verificare che effettivamente Sitaf abbia garantito, nel tratto interessato, tutte le misure precauzionali previste dalla vigente normativa, anche alla luce dell’allerta meteo e se, in questi anni, siano stati predisposti tutti gli interventi necessari a garantire la sicurezza degli automobilisti nel rispetto degli impegni assunti come concessionario dell'autostrada”.

“Voglio capire, inoltre – conclude il Consigliere dem – se la Regione non ritenga opportuno assumere ulteriori iniziative mirate a ampliare i protocolli di sicurezza da predisporre in situazioni similari, coinvolgendo gli enti locali interessati e le associazioni degli automobilisti, al fine di prevenire simili tragici episodi, soprattutto in concomitanza con i sempre più frequenti fenomeni meteorologici avversi che si stanno verificando sul nostro territorio regionale”.