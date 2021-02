Barriera di Milano, Liardo (FdI): "Niente spacciatori, in strada ci siamo noi"

"Comune e circoscrizione rimangono immobili davanti al degrado? Noi scendiamo in strada con i cittadini per far rispettare la legalità. Barriera di Milano con noi è una Zona No Spaccio". A dichiararlo sono l'esponente di Fratelli d’Italia Enzo Liardo e il capogruppo in circoscrizione 6 Valerio Lomanto, che la sera scorsa insieme alla parlamentare Augusta Montaruli hanno organizzato una serie di presidi fissi nelle zone frequentate da balordi e spacciatori. *



Via Rondissone, corso Vercelli, giardini Sempione, via Sesia, Giardini Montanaro, Largo Giulio Cesare, le zone coinvolte. "Anni di centrosinistra e grillini e questo è il risultato. Barriera di Milano e tutta Torino nord sono fuori controllo - proseguono Liardo e Lomanto -. Agenti aggrediti, spaccio a qualsiasi ora del giorno e della sera, parchi pubblici divenuti terra di nessuno. Per questo motivo abbiamo deciso riprenderci il quartiere scendendo in strada e presidiando fino all'ora del coprifuoco gli angoli in cui solitamente sostano gli spacciatori. Questa sera in strada ci siamo noi, per loro non c'è quartiere".