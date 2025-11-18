 / Attualità

Attualità | 18 novembre 2025, 09:22

Dopo 9 anni di abbandono la bocciofila “La Piemonte” cerca ancora un futuro

I consiglieri della Circoscrizione 7: “Giardini pubblici trascurati, riportiamo vita nell’area”

La bocciofila La Piemonte

La bocciofila La Piemonte

Dopo quasi un decennio di silenzio, degrado e contenziosi, la storica bocciofila “La Piemonte” di corso Casale 109 torna al centro del dibattito. Una mozione presentata - tra gli altri - dai consiglieri Zindato, Cabbia, D’Apice, Genovese, Inì, Luvison, Deri e Sabatino punta infatti a riaprire il dossier, chiedendo alla Circoscrizione 7 di avviare un percorso per il ripristino della struttura e degli spazi verdi circostanti.

Abbandonata da 9 anni

La bocciofila, costruita nel 1907 e per decenni punto di aggregazione sportiva e sociale del quartiere, è chiusa e in stato di abbandono dal 2016. A complicare la situazione era stato il contenzioso aperto nel 2021 tra il Comune di Torino e la società di noleggio bus Vigo, proprietarie di parti diverse dell’edificio. Una disputa legale risolta solo a fine 2023 con un Decreto del Presidente della Repubblica, che ha definitivamente chiarito gli assetti proprietari e sgomberato il campo da ogni pendenza.

Ora, però, serve un progetto

È un patrimonio sportivo e sociale che non possiamo permetterci di perdere - commenta Maurizia Cabbia (Gruppo Misto di maggioranza) -. Dal 2016 è tutto fermo e dal 2021 siamo dentro un contenzioso che per fortuna oggi è chiuso. Ma la struttura è degradata, i giardini esterni sono pubblici e trascurati: è ora di ripartire. Sarebbe utile organizzare una commissione in loco, così da vedere la situazione con i nostri occhi e programmare un futuro possibile”. Secondo i promotori della mozione, la bocciofila potrebbe tornare a essere un presidio di socialità, sport di base e aggregazione nel quartiere. Ma il degrado attuale è evidente: infissi rotti, murature danneggiate, verde incolto, spazi non più utilizzabili.

Il primo passo sarà dunque accendere un faro politico sul tema, tornare sul posto e capire quali interventi - e quali investimenti - siano necessari per restituire al quartiere Madonna del Pilone un luogo che per oltre un secolo ha rappresentato un simbolo di vita di quartiere.

La bocciofila La Piemonte

La bocciofila La Piemonte

ph.ver.

TI RICORDI COSA È SUCCESSO L’ANNO SCORSO A NOVEMBRE?
Ascolta il podcast con le notizie da non dimenticare

Ascolta "Un anno di notizie da non dimenticare 2024" su Spreaker.
Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore|Premium