Farsi un nome a basso costo per le piccole imprese

In un mondo sempre più digitale, in cui le piccole aziende fanno fatica a capire come intercettare i propri clienti, abbiamo provato ad intervistare degli esperti di comunicazione per chiedergli quale sia il fattore determinante, per un'azienda che nasce nel 2021. SitoWP ci ha risposto in modo semplice, "Farsi un Nome!"

Ecco che cosa ci hanno raccontato a riguardo, nella loro intervista:

Ma cosa significa Farsi un nome? E come si fa?

“Nel corso degli anni abbiamo scritto diversi articoli su ciò che oggi in termini tecnici chiamano branding, ancora un oggetto sconosciuto tra gli imprenditori. Il branding significa convincere le persone a relazionarsi con la tua azienda e i tuoi prodotti. Si tratta anche di cercare di rendere il tuo marchio sinonimo di un determinato prodotto o servizio.

Questo può essere un progetto lungo e difficile. Può potenzialmente costarti inizialmente gran parte delle tue entrate e del tuo tempo. Non c'è da meravigliarsi che il branding sia spesso associato all'investimento di molti soldi in termini marketing e promozione. Tuttavia, per molti proprietari di piccole imprese, l'investimento nel marchio deve necessariamente essere effettuato con un budget relativamente ridotto, soprattutto durante una crisi come quella che viviamo.

Facciamo degli esempi di ordini di grandezze per le piccole imprese:

magari hai un panificio con 2/5/10 dipendenti o un'azienda locale che impiega fino a 200 persone. Tutti questi possono essere qualificati come "piccole imprese". Tutti hanno lo stesso obiettivo principale quando iniziano: la necessità di farsi un nome nel loro campo di competenza. Ci sono diversi modi per farlo, senza un budget enorme. In questo articolo condivideremo i nostri pensieri su come gestire il tuo marchio a basso costo.

Definisci e comunica i valori che propugni

Il branding con un budget limitato inizia con la definizione dei valori della tua azienda e del tuo marchio . Devi pensare a ciò che tu, come marchio, vuoi comunicare al mondo. Farlo da solo non avrà costi, a condizione che tu sia in grado di farlo da solo. Cerca di trovare la missione della tua azienda o del tuo sito.

In effetti, è un compito piuttosto difficile, se ci pensi. Riguarda la tua missione, le cose che trasformano il tuo marchio “nel tuo marchio”.

Il nostro esempio preferito è quello che cerca l'identificazione tra cliente e azienda: 2 marchi come Ringo e Nutella, fanno di tutto per farti sentire incluso nella loro "famiglia" aziendale. "Siamo tutti uguali, condividiamo gli stessi valori, stiamo uniti" Riuscendo a relazionarci con questi marchi e con i loro valori, siamo più attratti dall'acquisto dei loro prodotti. È un marchio per noi, persone all'aperto.

Prenditi del tempo per definire i valori del tuo marchio. In questo modo, sarai in grado di comunicare il tuo messaggio principale in modo chiaro e coerente. Così sarai in grado di creare ambasciatori del marchio(Brand ambassosador o influencer), anche con un budget limitato.