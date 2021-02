Tutti gli oggetti che possono diventare utili gadget

La penna con la quale ci appuntiamo la lista della spesa. L’agenda sulla quale fissiamo e programmiamo i nostri appuntamenti. Il calendario che ogni mattina, entrando in ufficio, osserviamo appeso al muro per organizzare e programmare non solo la giornata, ma la settimana e magari tutto il mese. La borsa in tessuto che usiamo per andare a far compere.

Ci siamo mai soffermati a riflettere su quale straordinaria importanza abbiano tanti piccoli oggetti nello scandire momenti davvero importanti della nostra quotidianità? Non ce ne rendiamo conto, ma forse non potremmo nemmeno vivere tranquillamente senza avere a disposizione una penna, una agenda, un calendario.

Per questo motivo tutti questi oggetti possono diventare degli utili gadget con il nostro marchio impresso sopra. Riflettete sull’impatto che un regalo di questo tipo può avere sull’immagine della nostra azienda: tutti osserveranno quella penna prima di apporre una firma, getteranno un occhio al calendario per iniziare al meglio la giornata, osserveranno la copertina dell’agenda prima di aprire sulla pagina degli appuntamenti. Certo, lo faranno in modo meccanico, istintivo, ma a livello inconscio “quel” marchio, il Vostro marchio, sarà sempre con loro, piano piano si insinuerà nella loro mente associato a piccoli gesti e oggetti irrinunciabili nelle loro vite.

Abbiamo citato oggetti intramontabili come la penna o la borsa della spesa, ma l’evolversi della società ha creato nuove esigenze e necessità: quindi perché per esempio non stampare il vostro logo su una pennina USB da regalare al vostro cliente preferito? E in quest’anno scandito dai bollettini di aggiornamento sull’evoluzione del Coronavirus, qual è diventato l’oggetto-simbolo della pandemia? Ma certo, la mascherina! Quindi perché non adoperare anche un accessorio che ormai è obbligatorio per strada sul viso di chiunque per veicolare il vostro messaggio promozionale?

Un altro aspetto fondamentale introdotto dalla pandemia è quello delle consumazioni da asporto nei bar. Ed ecco che se siete un imprenditore specializzato nel settore della somministrazione cibi e bevande potete rallegrare un po’ questo momento difficile offrendo alla clientela quel “guizzo” in più. Non la solita tazzina in materiale plastico bianco, ma un contenitore personalizzato con il simbolo presente sull’insegna del vostro bar.

Il tutto, sia ben chiaro, con un occhio all’ambiente: addio alla plastica e un grande, positivo sì ai nuovi materiali ecologici, riciclati, naturali e compostabili. In questo modo, anche se si sta avvicinando la primavera, le ultime giornate fresche sono ancora dietro l’angolo e, in questi momenti, fa davvero tanto piacere stringere tra le mani una di queste tazze ecologiche con un cappuccino caldo e fumante, un thè, una cioccolata calda o un caffè lungo. E in quel momento sarà come se, ideologicamente, il cliente si facesse anche un po’ “abbracciare”, coccolare e scaldare il cuore dal logo del vostro bar o ristorante. Insomma: un ennesimo, piccolo momento di piacere associato al nome della vostra azienda.