Vandalizzata di nuovo la lapide partigiana in largo Montebello

Nuovamente vandalizzata la lapide dei partigiani in largo Montebello. Questa notte ignoti hanno dato fuoco alla corona di alloro posata sul monumento, in ricordo di coloro che hanno perso la vita durante la Resistenza.

Le fiamme hanno annerito il blocco di marmo dove sono scritti i nomi di Quinto Bevilacqua, Angelino Caligaris, Vinicio Culeddu, Carlo Chiesa e tanti altri caduti di Vanchiglia.

I precedenti

In passato si erano già registrati degli episodi analoghi: il primo a luglio 2019, mentre il secondo a settembre 2022. A distanza di poco più di due anni il terzo atto vandalico. "Un gesto intimidatorio, con una matrice chiara e pericolosamente sdoganata" commenta Ilaria Genovese, consigliera della Circoscrizione 7 di Sinistra Ecologista.

"Risponderemo con l'antifascismo"

"Non abbiamo paura di affermare che contro le violenze fasciste risponderemo con l'antifascismo più bello, più compatto, più unito. Quello di chi non si arrende e continua a lottare per una Città giusta, libera e orgogliosamente partigiana" conclude l'esponente di SE.

"I nostri compagni e compagni la ripuliranno e compreranno i fiori perché l'antifascismo, come i diritti, non è conquistato una volta per tutte, ma va riaffermato ancora e ancora contro chi sente il fascino dell'orrore e della crudeltà", ha aggiunto il Vicecapogruppo di AVS alla Camera Marco Grimaldi.

A prendere una posizione netta contro i vandali anche il Partito Democratico e Torino Domani. Per la consigliera regionale dem Nadia Conticelli "voler cancellare la Storia è un atto grave non solo per una parte politica ma per tutti e tutte, perché un popolo senza memoria e senza passato non ha neppure un futuro". Per l'esponente del Pd alla 7 Marta Sara Iní si tratta di un gesto "orribile ed imperdonabile".