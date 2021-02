Valentina Iannone ospite su Radio Nichelino Comunità

Mauro Forcina e Fulvio Favata, nichelinesi con ventennale esperienza nella conduzione radiofonica, sono protagonisti anche domani, come tutti i sabato mattina, su Radio Nichelino Comunità.

La puntata di domani, sabato 27 Febbraio, in onda dalle 10 alle 12, avrà come ospite speciale Valentina Iannone, cantautrice campana che si è avvicinata alla musica in tenera età: a soli 5 anni, ha intrapreso lo studio del pianoforte e, successivamente, del canto con il Maestro Francesco Ruocco.

Nel 2006 vince un contest indetto dalla web radio “Unis@und” dell’Università degli Studi di Salerno e dall’anno seguente entra a far parte del Coro Pop diretto dal Maestro Ciro Caravano dei Neri Per Caso.

Nel 2015 partecipa al Premio Mia Martini e riceve i complimenti dalla giuria per la sua interpretazione di “Adagio” di Lara Fabian, mentre l’anno seguente si aggiudica il secondo posto al Premio “Forum In Canto” di Scafati (SA) nella sezione Cantautori.

Nel 2018 la sua cover di “Who would imagine a king” entra nella compilation “Merry Christmas” insieme a Bobby Solo e Francesca Alotta ed esce il primo singolo da solista “Non Passerai”.

Sempre nel 2018, Valentina vince il contest per cantautori indetto dall’Associazione DLiveMedia dell’Università degli Studi di Salerno, che ha avuto come presidente di giuria Stefano D’Orazio dei Pooh. Grazie a questa vittoria, l’anno seguente la cantautrice si esibisce come ospite a Casa Sanremo. Nel 2019 parte il tour “Liberi” in cui presenta i suoi nuovi inediti e apre il concerto di Fabio Concato a Cava de’ Tirreni (SA).

Valentina presenta su RNC il primo estratto dall'omonimo EP di debutto della cantautrice campana “AD ALTA VOCE” che nasce dalle esperienze vissute in prima persona dalla stessa cantautrice ed è ricco di contenuti sociali importanti come il rispetto per l’ambiente, la ricerca di una vita senza schemi e in piena libertà e la continua ricerca di quello che siamo.

Immancabile anche l’amore, l’unico sentimento capace di combattere ogni avversità e che ci fa vivere le sfumature più belle dell’anima senza vincoli razionali.

Ti aspettiamo sabato alle 10 su RNC