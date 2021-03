Pubblicato il bando per lo Chalet, Iaria: "Valuteremo eventi per rilanciare il Valentino"

Pubblicato il bando per lo Chalet

Dopo Rotonda e Fluido, il Comune di Torino prova a far rivivere lo Chalet. Come annunciato la scorsa settimana dalla sindaca Chiara Appendino, è stato pubblicato il bando – con scadenza il prossimo 30 marzo -per l’assegnazione dell’ex discoteca.

Chiuso da oltre quattro anni, chi vorrà aggiudicarsi questo storico locale del Valentino dovrà versare 46 mila e 600 euro: la durata della concessione è di 10 anni rinnovabili. Le superfici utili risultano essere di 160 mq al pan terreno, 65 mq sul loggiato e 240 mq nel terrazzo con copertura. Ampio spazio all'esterno, con un'area suddivisa in quattro spazi distinti, ma grande 1.500 mq. Il locale di viale Virgilio 25 potrà essere destinato alla ristorazione o all'intrattenimento.

“Sono molto felice - commenta l’assessore all’Urbanistica Antonino Iaria - perché si tratta di un momento davvero importante a cui siamo giunti grazie all'impegno di molte persone e delle istituzioni”. “Ora lavoreremo con il Comitato di gestione per valutare quali eventi e iniziative dedicate alla cittadinanza potranno rilanciare il parco, nel rispetto, evidentemente, delle possibilità legate al contrasto alla pandemia” conclude l’esponente della giunta Appendino.

Il bando di gara, che dà indicazioni precise sulle destinazioni d'uso, prevede inoltre che la manutenzione, la bonifica e lo smaltimento dei rifiuti saranno interamente a carico dell'aggiudicatario, che dovrà provvedere anche all'allestimento dello spazio. Vietate categoricamente le attività rientranti nella categoria dei sexy shop, phone center, money transfer, sala giochi, centro massaggi e agenzia di scommesse. Non consentite anche destinazioni d'uso considerate inquinanti e rumorose. L'attività esercitata, infatti, dovrà essere compatibile con le finalità del Parco del Valentino.

Le offerte, invece, dovranno pervenire all'Ufficio Protocollo Generale entro il 31 marzo 2021.