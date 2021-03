Grugliasco, cambiano i vertici dell'Ascom cittadino: la nuova presidente è Luigina Ceccato

“L’8 marzo è una data importante per la mia famiglia in quanto la nostra impresa festeggia i 12 anni di attività e sono molto contenta che il nuovo Direttivo nasca a ridosso di questa data. Per me e per il nuovo Direttivo è un onore far parte della famiglia Ascom come socia, fin dall’apertura dell’azienda, ed ora come presidente della locale Associazione Commercianti - dice Luigina Ceccato -. Con il Direttivo del Gruppo Ascom Grugliasco impegneremo le nostre forze per rilanciare il commercio di prossimità e parteciperemo in prima persona al tavolo del commercio creato dalla amministrazione di Grugliasco per progettare il futuro".