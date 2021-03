Shopper in TNT personalizzabili: un gadget tra i più richiesti per la campagne di branding

Le Borse Shopper in TNT personalizzabili sono un vero e proprio evergreen tra i regali promozionali per le campagne di branding.

Robuste, leggere ed anche ecologiche, queste borse trovano il segreto del proprio successo nella loro incredibile praticità e trasversalità, aspetto questo che le rende adatte a mille impieghi diversi e, di conseguenza, a sfoggiare loghi e brand aziendali ogni volta che si esce di casa.

Inoltre, cosa che piacerà agli imprenditori in procinto di fare un regalo ai propri clienti o dipendenti, sono anche economiche e permettono di fare un ottimo regalo senza investire cifre faraoniche.



La chiave di tutto questo sta nel materiale impiegato…

I vantaggi del TNT (tessuto non tessuto)

Come dice la parola stessa questo materiale, pur avendo caratteristiche estetiche e funzionali simili a quelle dei tradizionali tessuti, non è del tutto assimilabile a questi ultimi a causa della particolare disposizione delle sue fibre.

Mentre in un qualsiasi tessuto, infatti, le fibre seguono un pattern geometrico, il TNT è composto da filamenti sintetici (perlopiù in poliestere) disposti in ordine casuale e privi di una trama riconoscibile.

Il risultato è un materiale che tanto esteticamente quanto funzionalmente si dimostra in tutto e per tutto simile al tessuto, ma con una serie di numerosi vantaggi aggiuntivi.

Il TNT infatti risulta molto più leggero della maggior parte dei tessuti tradizionali, aspetto questo che lo rende anche estremamente pieghevole e facile da trasportare.

Al tempo stesso però, questo materiale è decisamente robusto: chiunque ha provato, almeno una volta nella vita, a caricare all'inversimile una borsa di questo tipo senza riuscire a romperla.

Essendo composte da filamenti sintetici, infine, queste sacche risultano ben più economiche delle fibre naturali e a prova di pioggia durante le stagioni autunnali, primaverili e invernali.

Shopper in TNT: un regalo aziendale ecologico

Ma i vantaggi di questo gadget aziendale non si fermano certo qui.

Infatti, a lungo si è discusso sulla dannosità per l’ambiente rappresentata dall’alternativa numero uno alle borse in TNT: i sacchetti della spesa di plastica monouso.

Queste borse usa e getta vengono prodotte in grandi quantità rappresentando un costo per le aziende e una minaccia per l’ambiente, in quanto -come tutti sanno- sono scarsamente biodegradabili.

Certo le borse di carta potrebbero rappresentare un’alternativa economica ma, purtroppo, non sono altrettanto robuste né idrofobiche, rivelandosi così un’opzione percorribile solo per carichi leggeri o nella stagione estiva.

Le borse in tessuto, al contrario, sono piacevoli al tatto, solide e robuste. Ma sono anche ben più costose e non alla portata (su grande scala) di tutte le aziende.

Ecco quindi che la sostituta ideale della borsa in plastica monouso diventa proprio la shopper in TNT: robusta e a prova di maltrattamento, potrà essere usata e riusata centinaia di volte fino a durare diversi anni, evitando così la dispersione di ulteriore plastica nell’ambiente.

Shopper personalizzate in TNT: un gadget all’altezza del proprio brand

Infine, veniamo all’ultimo grande vantaggio delle borse in TNT: il valore percepito rispetto alle alternative di carta o poliestere.

Un aspetto spesso sottovalutato dei gadget aziendali infatti è che questi prodotti non sono soltanto un oggetto simpatico da regalare ai propri clienti: nelle mani degli utilizzatori finali, al contrario, diventeranno immagine tangibile del brand che rappresentano.

Ecco quindi spiegato perché le shopper in TNT rappresentano un evergreen tra i regali promozionali: grazie alle qualità sopra elencate di questo eccellente materiale, le borse in TNT hanno una qualità percepita molto superiore alle “sorelle” di carta o di plastica, pur avendo prezzi assolutamente competitivi e allineati alle alternative.

Infine, il tessuto non tessuto risulta anche estremamente personalizzabile nei colori e nei trattamenti, aspetto questo che permette alle aziende di customizzare le shopper con diversi loghi e serigrafie per mettere in risalto il proprio brand.

I limiti sono solo nella vostra fantasia!