Italdesign, Urso apre alla cordata italiana: "Li incontreremo, il Ministero può fare da facilitatore". Cutrì: "No a improvvisazioni"

"Abbiamo preso contatti con la cordata italiana per capire quali siano le loro intenzioni. Il ministero in questi casi cerca di fare da facilitare incontri che possono portare a soluzioni: li incontreremo e vedremo di facilitarne la proposta. Ma noi possiamo fare moral suasion, non possiamo fare altro". Così il ministro Adolfo Urso, a margine della presentazione della 500 ibrida a Mirafiori, parlando della potenziale cordata italiana interessata a Italdesign in alternativa a quella indiana di Ust. L'azienda erede di Giugiaro, infatti, sembra essere sul punto di essere ceduta e quindi uscire dai confini del gruppo Volkswagen-Audi.



Una possibilità emersa nei giorni scorsi, forse fuori tempo massimo, che ispira prudenza in abito sindacale: "Non ci lasciamo abbindolare da annunci vaghi o da cordate industriali senza consistenza - dice Rocco Cutrí, segretario Generale Fim-Cisl Torino e Canavese -. Su Italdesign la nostra posizione è chiara: se esistono reali alternative capaci di garantire continuità, identità e futuro industriale all’azienda, queste proposte devono essere subito ufficializzate e presentate nel dettaglio alle Istituzioni locali e nazionali. È necessario aprire senza indugi un confronto trasparente con il gruppo Audi-Volkswagen, coinvolgendo sindacato e lavoratori. Il tempo è limitato: il destino di Italdesign non può essere oggetto di improvvisazione, ma deve poggiare su piani industriali seri, verificabili e con impegni occupazionali precisi".



"Fino a oggi lamentiamo un'assenza del Governo che la risposta del ministro Urso non modifica - dice Gianni Mannori, di Fiom Cgil -: oggi abbiamo fatto assemblea con i lavoratori e la percezione è del vuoto politico, sia a livello locale che nazionale. In ogni caso, sulla cordata italiana riteniamo che al di là di questa candidatura, che potrebbe essere fuori tempo massimo, anche il Governo lo sia, perché poteva guardarsi intorno prima, magari trovando ipotesi solide con un certo anticipo sulla situazione in cui ci troviamo adesso".