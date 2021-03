Dal Caat ai banchi del mercato, la missione di Chicco: “Prodotti freschi e di qualità per i nostri clienti” [VIDEO e FOTO]

Freschezza e qualità per i suoi clienti. E’ questa la missione di Chicco, ambulante che ogni mattina porta frutta e verdura di prima scelta sui banchi del mercato di piazza Foroni, in Barriera di Milano e al negozio a Le Serre di Grugliasco.

La giornata di Chicco e della sua squadra inizia presto, al Caat: “Qui arriva la merce che poi viene portata al negozio. Noi compriamo i prodotti alle 3 e mezza del mattino, scegliendoli con cura: ogni tanto, infatti, capita che vi siano cassette non buone. In magazzino dividiamo la merce più bella, mettendo da parte, e rimandiamo indietro quella meno bella”. “I nostri clienti - spiega l’ambulante - ci chiedono prodotti di qualità, freschi, buoni. Li abbiamo abituati così. Ecco perché al banco portiamo solo i prodotti migliori, rimandando indietro quelli che non rispettano i nostri standard”.

Essere ambulante è un lavoro duro, da affrontare ogni giorno con passione: “Chi guarda a questo mestiere da fuori, osservando un banco ordinato e colorato, potrebbe pensare a un lavoro semplice ma non è così” racconta Chicco.

A garantire la qualità dei prodotti da lui trattati è il passaggio diretto tra Caat e banco del mercato, che consente alla merce di non fare giri immensi prima di esser comprata dal cliente. “La freschezza per noi è tutto: compriamo un prodotto alle 3 e mezza del mattino, per le 8:30 esce dal Caat ed entro le 9 è sui banchi”.

Banchi che, oltre ai prodotti di stagione, vedono anche la presenza di articoli non stagionali: “Se vengono richiesti dai clienti, noi dobbiamo farglieli trovare”. Un modo per mettere il cliente al centro di tutto, garantendogli freschezza e qualità del prodotto.