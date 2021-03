Prorogata al 17 marzo la scadenza del bando +Risorse di Fondazione Sviluppo e Crescita CRT

Il bando +Risorse di Fondazione Sviluppo e Crescita CRT, rivolto alle realtà no profit di Piemonte e Valle d'Aosta con progettualità innovative nel campo della cultura e del welfare, è stato prorogato fino a mercoledì 17 marzo.

Il bando +Risorse è una chiamata alla creatività basata sullo strumento innovativo e meritocratico del crowdfunding, grazie alla collaborazione con Eppela, per contribuire allo sviluppo e alla valorizzazione del territorio investendo su progetti che ricevono un sostegno attivo e partecipato dai cittadini.

L’iniziativa, finanziata interamente dalla Fondazione Sviluppo e Crescita CRT e ideata con lo staff di Eppela, prevede un percorso di accompagnamento nella realizzazione di campagne di crowdfunding e il cofinanziamento delle donazioni raccolte secondo il meccanismo del matching grant: al raggiungimento del 50% dell’obiettivo fissato, le donazioni saranno raddoppiate da Fondazione Sviluppo e Crescita CRT fino al tetto massimo di 5 mila euro a progetto.

Per l’edizione 2021, +Risorse prevede anche un corso di formazione online gratuito sul crowdfunding per tutte le organizzazioni del territorio di Piemonte e Valle d’Aosta che non si candidano al bando o che non sono state selezionate. Nel corso dell’anno Eppela organizzerà 12 incontri on line, uno ogni mese, cui potrà partecipare un rappresentante per ente.

Il prossimo appuntamento è in programma giovedì 25 marzo.