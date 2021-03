Senza fiere e congressi, Germania e Regno Unito cercano fornitori a Torino tramite webinar

In tempi "normali", si sarebbero probabilmente organizzati incontri, congressi e fiere. In tempi di pandemia, tutto viaggia online, ma le occasioni di export per le aziende torinesi e piemontesi non mancano: è fissato infatti per il 17 marzo l'incontro online con Wayfair, colosso dell'e-commerce a livello mondiale per quanto riguarda il settore dell'arredamento e della decorazione per la casa, che cerca fornitori del nostro territorio per i mercati Germania e il Regno Unito.



L'incontro è promosso dalla Camera di commercio di Torino. “In Piemonte contiamo quasi 2.400 imprese attive nella produzione di articoli di arredamento ed è l’Europa il principale mercato di sbocco per le nostre aziende di produzione di mobili – spiega Dario Gallina, presidente della Camera di commercio di Torino –. Per questo esploriamo e proponiamo soluzioni attraverso tutti i possibili canali di vendita, anche l’e-commerce, perché chi cerca il Made in Italy di qualità possa trovare le nostre aziende pronte a rispondere. Una vetrina come Wayfair rappresenta un’importante occasione di visibilità senza particolari costi di ingresso”.